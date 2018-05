Pianist Jan-Willem Rozenboom checkt op Hemelvaartsdag in bij popjournalist Leon Verdonschot

Jan-Willem Rozenboom is te gast in de talkshow Hotelgasten.

TILBURG - Jan-Willem Rozenboom, pianist en mede-componist van het succesnummer ‘Brabant’, checkt op Hemelvaartsdag in bij Leon Verdonschot. De popjournalist ontvangt de pianist uit Tilburg in zijn talkshow Hotelgasten vanuit de Studiozaal in TheatersTilburg.

Rozenboom behoort tot de vaste begeleidingsband van Guus Meeuwis. Verdonschot voelt Rozenboom aan de tand over zijn passie en inspiratiebronnen. Niet alleen op het gebied van muziek, literatuur en film, maar ook van het leven zelf.

De uitzending van Hotelgasten is elk uur te zien op Omroep Brabant en wordt afgewisseld met ‘Concert: Jan-Willem-Rozenboom’.