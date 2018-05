Bekende zwemschoolhouder Govert Juijn en zijn neef overleden bij ongeluk in Schijndel

HEESWIJK-DINTHER - De mannen die woensdagmiddag om het leven kwamen bij een ongeluk in Schijndel zijn Govert Juijn (82) en zijn neef Cees (85). Dat bevestigt de familie.

Govert Juijn was een bekend gezicht in Heeswijk-Dinther. Hij was zwemschoolhouder van 't Geburgt en varkenshouder.

Boom

De mannen zaten in een auto die rond halfdrie door nog onbekende oorzaak tegen een boom reed langs de Molendijk-Noord. Er werd nog om geprobeerd Juijn en zijn neef te reanimeren, maar dit ging niet meer. Verkeersspecialisten van de politie onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren.

Over een herdenking van Juijn in de zwemschool is op dit moment nog niets bekend, laat de dochter van Juijn weten. "Het dubbele is dat er dit weekend diplomazwemmen is, vandaar."