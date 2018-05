Het centrum van Breda swingt de pan weer uit tijdens Breda Jazz Festival

BREDA - Het hemelvaartweekend in Breda is voor de 48e keer gereserveerd voor het Breda Jazz Festival. In het centrum van Breda zijn de komende dagen hoofdzakelijk de klanken te horen van verschillende stijlen jazz.

Na de officiële opening donderdag om één uur op de Grote Markt werden de eerste officiële jazznoten geblazen. In totaal zijn er 180 optredens op zestien verschillende podia in de stad. Het thema dit jaar ‘Driehonderd jaar New Orleans’.

















Het festival wordt bezocht door jazzliefhebbers van over de hele wereld. De organisatie schat dat er zo’n 250.000 mensen hun weg weten te vinden naar de ‘Hottest place in the south’.