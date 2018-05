Ree zit vast in hek in Oeffelt

OEFFELT - De brandweer heeft donderdagmiddag in Oeffelt een ree gered. Het dier zat klem in de spijlen van een hek van zorgcoöperatie De Haven aan de Katsestraat.

De ree is door brandweerlieden uit zijn benarde positie bevrijd. Toen bleek dat het dier geen nadelige gevolgen had overgehouden aan dit avontuur, werd het vrijgelaten in de vrije natuur.