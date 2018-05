Anneke vult bad met 100.000 gehaakte hartjes: 'Dompel jezelf onder in liefde'

TILBURG - Een ligbad vol met 100.000 gehaakte hartjes. Hij staat donderdag op het Pieter Vreedeplein in Tilburg en heeft een speciale boodschap: 'dompel jezelf onder in liefde'.

Anneke Kuijken uit Berkel-Enschot wil graag liefde en positiviteit verspreiden in een wereld die dat volgens haar goed kon gebruiken. Haar idee? Een ligbad vol met gehaakte hartjes waarin voorbijgangers zich even kunnen onderdompelen.



Liefde en aandacht

Het idee kwam voort uit een andere hobby. Anneke haakte hartjes, prikte ze op een kaartje met een lieve tekst er en legde ze her en der neer. "Zodat mensen die zich eenzaam voelen of een moeilijke periode hebben, door een simpel gebaar even een beetje liefde en aandacht voelen", zegt Anneke.

De actie viel op en al snel begonnen mensen mee te haken. "Al snel had ik zakken vol gehaakte hartjes thuis staan en zo kwam ik op het idee om er een heel bad mee te vullen."

Ze begon de actie 'Baden in Liefde' een jaar geleden via social media. "Vanaf toen stroomden de reacties binnen. Heel hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen wilden helpen", zegt Anneke. Bekenden, maar ook vreemden uit binnen- en buitenland, pakten de haaknaalden op om het initiatief te steunen.

Ambitie

Een jaar later zijn er door maar liefst 250 mensen 100.000 hartjes bij elkaar gehaakt. Donderdag staat het bad op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. En als het aan haar ligt is dat nog maar het begin. "Hierna wil ik graag naar andere binnensteden, festivals en bedrijfsfeesten."