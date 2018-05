Bisschop De Korte gaat in gesprek met LHBTi-gemeenschap

DEN BOSCH - In het bisdom Den Bosch begint volgende week een serie bijeenkomsten waarin religieuzen en mensen uit de LHBTi-gemeenschap met elkaar in gesprek gaan over seksuele diversiteit binnen de kerken. Bisschop Gerard de Korte lost daarmee een belofte in die hij deed nadat vorig jaar een oecumenische dienst in de aanloop naar Roze Maandag niet door ging. “Mijn persoonlijke dieptepunt”, noemde De Korte het afblazen van die dienst.

De Korte zou op Roze Zaterdag 2017 tijdens een viering in de Sint Janskathedraal homo’s, lesbiennes en transgenders zegenen. Maar na druk vanuit het bisdom zag hij zich genoodzaakt de dienst af te blazen.

Niet begrepen in de kathedraal

De Korte wilde homoseksuelen meer bij de kerk betrekken. ''Ik sta voor een inclusieve kerk. Maar ik heb gemerkt dat een zegen in de kathedraal niet werd begrepen. Niet door de diaken, niet door bezoekers. Sommigen waren verontrust en hadden gewetensproblemen. Daar heb ik misschien te weinig bij stilgestaan. Ik heb gas terug moeten nemen. Dat heeft me veel kruim gekost. Ik heb er slecht van geslapen,’’ aldus de bisschop tijdens de kerstuitzending van KRAAK.

De Korte zei toen ook dat hij het thema bespreekbaar wilde houden en zou blijven proberen om homoseksuelen meer bij de kerk te betrekken. ''We gaan rondetafelgesprekken organiseren. Los van de liturgie, los van de kathedraal”, zei hij in december.

LEES OOK: Homo's toch niet gezegend in Sint-Jan, bisschop zwicht voor protesten vanuit bisdom

Open en eerlijk

Die belofte gaat de bisschop inlossen met een serie dialoogbijeenkomsten met de LHBTi-gemeenschap (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen). Het is de bedoeling dat de deelnemers aan die bijeenkomst open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan over geloven en seksuele diversiteit. “Het is niet de bedoeling dat de deelnemers zoeken naar een oplossing die voor iedereen past, wel naar een gesprek van hart tot hart waarin iedereen gehoord mag worden”, aldus het bisdom.

De Korte is zelf aanwezig tijdens de eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende kerken en met mensen van de LHTBi-gemeenschap. Die avond wordt geleid door oud-burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch. Later volgende week doen ook pastores mee aan een bijeenkomst.

De dialoogbijeenkomsten zijn besloten om een veilige situatie te creëren voor de deelnemers. De gesprekken vinden juist volgende week plaats omdat het op 17 mei de Dagen tegen homo-, bi- en transfobie is.

LEES OOK: 'Mijn persoonlijke dieptepunt', zegt bisschop Gerard de Korte