Verdeeld Esch moet kiezen: horen we straks bij Vught of bij Boxtel?

Wil Esch bij Vught of bij Boxtel horen?

ESCH - Het dorpje Esch is verdeeld. De bewoners zijn het niet eens over bij welke gemeente ze zich aan moeten sluiten. Nu maakt Esch nog deel uit van de gemeente Haaren, maar die wordt opgeheven en dus mogen ze kiezen tussen Boxtel of Vught. Donderdag werd er bij het bierpompfeest actie gevoerd door een groep inwoners.

“Van oudsher zou je kunnen zeggen dat Esch logischerwijs bij Boxtel hoort, alleen als je nu de keuze hebt, kies dan echt en zet alle argumenten op een rij”, vertelt Maurits Bouwdijk. Hij heeft dat wel gedaan en komt dan uit bij Vught.



Bestuurskracht

Volgens Bouwdijk heeft Vught een grotere bestuurskracht. “Ze hebben meer voor eigen bewoners bereikt.” En ook niet onbelangrijk, het is een rijkere gemeente. Alleen is dat juist voor andere mensen weer een reden om voor Boxtel te kiezen. “Het zijn toch wat andere mensen die in Vught wonen,” aldus een vrouw.





De argumenten die mensen hebben verschillen erg. “Ik ken niemand in Vught”, vertelt een vrouw. “En dat wil ik graag zo houden.” Een andere vrouw bekijkt het wat praktischer: “Als ik moet kiezen ga ik voor Vught, want daar doe ik altijd de boodschappen.”



Stemmen

De bewoners van Esch kunnen hun stem online uitbrengen online. Dat kan nog tot en met zondag. Vijf juli neemt de gemeenteraad een beslissing over de opsplitsing van Haaren.