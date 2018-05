Kampioenschap Visbakken 2018 is een stinkend goed evenement

Vis in de pan. (Foto: Rob Bartol)

WOUDRICHEM - Dikke rookwolken en een vette vislucht hingen boven het vestingstadje Woudrichem op Hemelvaartsdag. Voor de 22ste keer werd in het voormalige vissersstadje het kampioenschap Visbakken gehouden. Deelnemers uit alle delen van het land probeerden de jury te overtuigen van hun ambachtelijke bakkunsten.





Johan Combee, juryvoorzitter en oud-kampioen, kent het geheim voor een goed gebakken visje. “Dat de olie goed op temperatuur moet zijn, dat is het voornaamste.” Daarmee hebben de deelnemers die gasbranders onder het bakvet hebben staan een voordeel op de ambachtelijke visbakkers, die hun visje bakken op een houtkacheltje.

Olie moet heet zijn

Guido uit het Biesboschdorp Werkendam is zo’n ambachtelijke visbakker. “De olie goed warm, wat zout en peper en dan hangt het van het gevoel af.” Zowel de juryvoorzitter als de Werkendamse deelnemers zijn van mening dat het goed bakken van een visje ‘een vak is’, waarbij ‘het gevoel’ een belangrijke rol speelt. In totaal werd er 750 kilo vis gebakken door de deelnemers. Aangevoerde vis die volgens de jury van een niet al te beste kwaliteit was.

Topdrukte

Het jaarlijks terugkerende evenement werd op Hemelvaartsdag zeer drukbezocht. Duizenden bezoekers schuifelden langs de kraampjes van de bakkende deelnemers. En die deelnemers waren op hun beurt weer uit op de prestigieuze titel: kampioen Visbakken 2018.