Bijna heel Heeswijk-Dinther kreeg zwemles van verongelukte Govert Juijn

HEESWIJK-DINTHER - “Mijn kinderen en ik hebben alle drie zwemles bij hem gehad”, zegt Nellie. “Ik denk zo’n beetje het hele dorp.” Als je even rondvraagt in Heeswijk-Dinther naar Govert Juijn (82) komen de verhalen meteen los. Verhalen van een imposante man die vooral gewaardeerd wordt om zijn manier van lesgeven.

De zwemschoolhouder kwam woensdagmiddag samen met zijn neef Cees (85) om het leven bij een ongeluk in Schijndel. De twee zaten in een auto die rond halfdrie door nog onbekende oorzaak tegen een boom reed langs de Molendijk-Noord.

'Hij was erg gezien'

“Het was een bekend dorpsgezicht”, vertelt Nancy. “Een grote sympathieke man. Echt iemand die iedereen wel kent die hier is opgegroeid.” Zelf kreeg ze als kind ook les van Govert. “Hij was erg graag gezien in het dorp en een goeie zweminstructeur.”

Dat beaamt ook Margriet. Haar drie kinderen hebben allemaal zwemles gehad bij zwemschool ’t Geburgt. “Hij was heel streng en groot. Hij had een indrukwekkend voorkomen en een indrukwekkende stem”, vertelt ze. “Maar de kinderen vlogen voor hem. Ze vlogen voor hem omdat ze het zo ontzettend leuk vonden als hij tevreden over ze was.”

Govert Juijn begon samen met zijn vrouw 35 jaar geleden de zwemschool. Deze wordt deze gerund door zijn dochter en haar man. “Als je er langs rijdt, ben je nog altijd gewend dat daar de zwemschool is”, zegt Nancy. “En je zag hem daar ook altijd lopen met zijn hond langs de weg. En nu is hij er niet meer. Dat is wel een gemis.”