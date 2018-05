LIVE: Proef de sfeer van het Breda Jazz Festival

BREDA - Het Jazz Festival in Breda is donderdag begonnen. Op zestien podia in de stad treden artiesten op. Hier kun je het feest straks vanaf halftien live volgen via ons programma JazzTalk, met vandaag onder meer de opzwepende muziek van Brabantse trots de River Zydeco Band en Allez Mama.







LEES OOK: Het centrum van Breda swingt de pan weer uit tijdens Breda Jazz Festival



Tijdens het Breda Jazz Festival brengt BredaNu in samenwerking met Omroep Brabant dit jaar het programma JazzTalk vanuit het Oude Breda’s Museum aan de Parade. De uitzendingen zijn te zien van 21.30 uur tot 22.30 uur op BredaNu TV en bij Omroep Brabant online. Vrijdag zendt Omroep Brabant JazzTalk ook live uit op TV.









De presentatie van JazzTalk is in handen van Eefke Boelhouwers, ondersteund door diverse verslaggevers op locatie. Raymond Merkx zal tijdens de liveshow inbreken met leuke korte verslagen vanuit het feestgedruis.