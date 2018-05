'Garcia heeft het elftal gedragen', clubwatcher Omroep Brabant blikt terug op het seizoen van NAC

BREDA - NAC kende een seizoen met veel hoogte- én dieptepunten. Van twee overwinningen op Feyenoord tot een 0-8 nederlaag tegen Ajax. Met geniale acties van Manu García tot Stijn Vreven die drie keer naar de tribune werd gestuurd. Saai was het zeker niet. NAC-watcher Ronald Sträter blikt terug op het seizoen van NAC.

NAC won dit seizoen wedstrijden van grote clubs, maar ging tegen directe concurrenten juist vaak onderuit. Maar het uiteindelijke doel was handhaven en dat is gelukt, zonder nacompetitie.

De tekst gaat verder onder de video.





Beste en slechtste wedstrijd

NAC won dit seizoen twee keer van Feyenoord, dat zullen de Bredase fans niet snel vergeten. Maar de beste wedstrijd was niet tegen de Rotterdammers. Dat was het thuisduel met Heracles Almelo (6-1), met een heerlijke goal van Manu García. De slechtste wedstrijd was in de eerste seizoenshelft, thuis tegen Ajax. De bezoekers stonden bij rust al met 0-5 voor. Er werd de Amsterdammers geen strobreed in de weg gelegd, NAC speelde zonder passie en strijd.

De tekst gaat vonder de video.









Beste speler

Angelino was een goede optie, maar Sträter wijst Manu García aan als beste speler van dit seizoen. "Twintig jaar en hij heeft een paar aardige dingen laten zien. Zijn doelpunt tegen Heracles, een slalom door hele verdediging heen, was geweldig. Maar wat vooral knap is. Zo jong en hij heeft het hele elftal van NAC gedragen dit seizoen."

De tekst gaat verder onder de video.





Rapportcijfer

Vorig jaar vijfde in de Jupiler League en toch promoveren. Dit jaar eredivisie handhaving zonder nacompetitie. Dat lijkt een prima prestatie. Welk rapportcijfer geeft Sträter NAC?