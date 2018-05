Gezin met kind stapt uit auto in Beekse Bergen en wordt beslopen door jachtluipaarden [VIDEO]

HILVARENBEEK - Op het internet zijn recent beelden opgedoken van een gezin dat uit de auto stapt in Safaripark Beekse Bergen en wordt beslopen door jachtluipaarden. De dieren zoeken de confrontatie, maar niemand raakt in het filmpje gewond.

Het filmpje zou volgens de beelden zijn geschoten op maandag 7 mei en werd donderdag ontdekt door weblog VKMag. Meer informatie ontbreekt nog op dit moment.



Heftige beelden

Op de beelden is te zien hoe twee vrouwen en een jongeman uit de auto stappen in het park, onder meer om de jachtluipaarden te filmen. Uiteindelijk is ook een rondlopend klein kind te zien.

Het gezin rijdt door en stapt dan een stukje verderop weer uit de auto. De gezinsleden hebben op dat moment niet door dat twee van de jachtluipaarden ze beslopen hebben. Een van de vrouwen grijpt het klein kind vast en weet de jachtluipaarden af te jagen, waarna de gezinsleden weer in de auto lijken te stappen. Daarna stopt het filmpje.

Het is verboden uit te stappen tijdens de rit in Safaripark Beekse Bergen. Het park geeft duidelijk aan ramen en deuren gesloten te houden. De Beekse Bergen of park-eigenaar Libéma was donderdagavond niet meer bereikbaar voor commentaar.