Michael van Gerwen gaat met nederlaag naar play-offs Premier League

ABERDEEN - Michael van Gerwen heeft donderdagavond met 7-5 verloren van Gary Anderson. In de Premier League had dat geen gevolgen voor zijn eerste plaats in de competitie. Maar het zorgt wel voor veranderingen in het schema van de play-offs.

Van Gerwen was al zeker van de eerste plaats. Het was echter nog niet duidelijk wie op 17 mei tijdens de play-offs zijn tegenstander zou zijn in de halve finale. Had Mighty Mike gewonnen van Anderson, dan hadden de twee een week later tegenover elkaar gestaan in de halve finale.

Nu is dat niet het geval. Door de zege stijgt Anderson een positie en eindigt hij de reguliere competitie als derde. Rob Cross zakt naar de vierde plaats, hij is daardoor over een week de tegenstander van Van Gerwen in de halve eindstrijd. Anderson speelt in de andere halve finale tegen Michael Smith.

Wedstrijd

Van Gerwen was in de derde leg de eerste die een eigen leg wist te winnen. Na de 2-2 maakte Anderson indruk door via een 121-finish op voorsprong te komen.

Die voorsprong gaf Anderson vervolgens niet meer uit handen. Bij een 6-5 achterstand kreeg Van Gerwen nog een kansje. Het lukte hem echter niet om 160 uit te gooien.

Enige verliezer

Opmerkelijk is dat Van Gerwen donderdagavond de enige darter was die een nederlaag leed in de Premier League. Eerder op de avond waren er nog drie duels, maar de partijen Michael Smith-Raymond van Barneveld, Simon Whitlock-Rob Cross en Peter Wright-Daryl Gurney eindigden allemaal in een 6-6 gelijkspel.





'Nietszeggende wedstrijd'

"Ik was niet heel scherp, te ontspannen. Het mag in principe niet gebeuen, maar wie boeit het? Het is wel balen, ik wil nooit verliezen", zei Van Gerwen kort na de nederlaag tegen RTL7. "Dit was een nietszeggende wedstrijd. Dan blijft het moeilijk om je voor honderd procent op te laden."

"Volgende week moet ik scherp zijn", kijkt Mighty Mike vooruit naar de finale van de Premier League. Hij wijst met vertrouwen naar de statistieken. "Dit is de zesde keer dat ik het eindstation haal. Drie keer heb ik gewonnen, twee keer de finale verloren. Ik voel me altijd lekker daar."