Jongen (16) fietst over de vluchtstrook van de A27 en raakt zwaargewond bij aanrijding

BAVEL - Een 16-jarige jongen uit Molenschot is zwaargewond geraakt nadat hij op de snelweg A27 in de buurt van Bavel werd aangereden door een Franse auto. Dat meldt de politie.

De jongen fietste in de nacht van donderdag op vrijdag over de vluchtstrook van de A27. Hij fietste met de richting mee. Op een gegeven moment kwam hij met zijn fiets op de rijbaan terecht. Daar werd hij van achteren door een auto geschept.





De jonge fietser raakte zwaargewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe de jongen eraantoe is. Zijn fiets is door de klap vernield. Het rijwiel lag na het ongeluk in stukken op de snelweg. De snelweg werd een tijdje afgesloten maar is inmiddels weer vrij.

De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij.