Man ernstig gewond als hij met arm komt vast te zitten onder roldeur van Theater aan de Parade

DEN BOSCH - Een man is vrijdagochtend rond drie uur zwaargewond geraakt, nadat hij met zijn arm klem kwam te zitten onder een roldeur bij het Theater aan de Parade in Den Bosch. Voorbijgangers hoorden de man heel hard schreeuwen. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat hij klem zat onder de roldeur van het laaddock. Hij had toen al veel bloed verloren.

De politie houdt er rekening mee dat de man wilde inbreken in het theater. Hij zou via de zijkant van het theater naar binnen zijn gegaan. De man kwam met zijn arm vast te zitten onder een roldeur van het laaddock voor decorstukken. De brandweer heeft de man bevrijd door de roldeur met zwaar gereedschap omhoog te lichten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.





De man verloor veel bloed in de tijd dat hij bekneld zat onder het rolluik. Dat had hij waarschijnlijk ook zelf in de gaten want hij had zijn arm afgekneld met zijn broekriem. Bronnen noemen de toestand van de man 'zorgelijk'. Onderzoek moet uitwijzen of de man inderdaad in het Theater aan de Parade wilde inbreken.