Ontslagen chauffeur verdacht van busbranden bij Arriva in Tilburg

TILBURG - De 29-jarige man die vastzit voor drie busbranden bij Arriva is een ontslagen buschauffeur. De Tilburger moet aan het einde van deze maand voor de rechter verschijnen voor het aansteken van de drie branden. De man was eind 2016 ontslagen nadat een verbroken relatie met een vrouwelijke collega voor problemen zorgde op de werkvloer.





Dat meldt het Brabants Dagblad vrijdag op basis van diverse bronnen. Volgens de krant gaat het om Berry van D. Hij zou achter de drie branden zitten waarmee Arriva in 2017 werd geconfronteerd. Bij de standplaats aan de Fatimastraat in Tilburg werden vijf bussen in brand gestoken. Later was er nog een brand in een kantoor en werd er een bus gestolen. Die bus werd later uitgebrand teruggevonden.

De 29-jarige man werd in februari aangehouden nadat er in het opsporingsprogramma Bureau Brabant aandacht was besteed aan de brandstichtingen. Het personeel van de busmaatschappij heeft volgens de krant geschokt gereageerd, vooral omdat het om een goed chauffeur zou gaan. Arriva wil niet bevestigen dat het om een oud-medewerker gaat.

