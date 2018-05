'Drugscriminelen hebben vrij spel in narcostaat Brabant', zegt John van den Heuvel in documentaire

EINDHOVEN - In de nieuwe documentaire Narcostaat NL neemt misdaadverslaggever John van den Heuvel de kijker mee in de wereld van de drugscriminaliteit in Brabant en Limburg. Hij noemt de twee provincies een narcostaat: een regio waarin productie van en handel in drugs vrij spel hebben.

"Nederland is de grootste drugsproducent van Europa. Het overgrote deel van de xtc-pillen in Amerika komt uit Zuid-Nederland. In het voor de buitenwereld zo gemoedelijke Brabant woedt een heuse drugsoorlog." Zomaar enkele stevige uitspraken van Van den Heuvel in de documentaire die op het filmplatform Videoland te zien is.

Daarmee is de toon gezet voor de documentaire die het ene na het andere heftige verhaal behandelt. Van liquidaties tot bedreigingen van burgemeesters tot levensgevaarlijke drugslaboratoria die worden gevonden in woonwijken.

Spannend

Van den Heuvel gaat onder meer mee met het Team Parate Eenheid, een politieteam dat speciaal getraind is voor acties tegen vuurwapengevaarlijke verdachten. Zelfs tijdens de briefing wordt gefilmd.

Hij is ook aanwezig bij een zogenaamde veegweek, waarin de politie drugs en hennepkwekerijen vindt. Alles gebeurt terwijl de camera draait. De politie vertelt hoe ze labs en hennepplantages vinden en hoe ze worden opgeruimd.

Roekeloos

De documentairemakers spreken ook een voormalig dealer die vertelt hoe hij steeds dieper in het wereldje terechtkomt. En hoe roekeloos hij wordt, tot het moment dat hij in de ochtend van zijn bed wordt gelicht.

De Vogeltjesbuurt in Tilburg wordt neergezet als gebied waar de hennepteelt welig tiert. De omzet van de hennepteelt wordt op 800 miljoen euro geschat.

Kaalplukken

Van den Heuvel concludeert dat Brabant voorlopig nog niet verlost is van drugscriminelen. Justitie heeft te lang de andere kant op gekeken en er wordt nu te weinig geld vrijgemaakt voor de bestrijding van drugs. Volgens hem werkt de aanpak ook niet.

Wat wel werkt is het kaalplukken van drugscriminelen en het verminderen naar de vraag van verdovende middelen. Maar die maatregelen blijven steken in bureaucratie en trage besluitvorming. Brabant zal volgens hem voorlopig nog een narcostaat blijven.