Balende boswachter: 'Lieve xtc-gebruikers, het is weer gelukt'

BERGEN OP ZOOM - Op een verlaten pad op de Holleweg in Bergen op Zoom hebben criminelen vaten gedumpt met daarin zwaar chemisch afval. Boswachter Erik de Jonge steekt zijn woede niet onder stoelen of banken. Op Twitter laat hij zien wat er allemaal moet gebeuren om de rotzooi weer op te ruimen.

Op de smalle bosweg ligt een troebele plas. Honderden liters chemisch afval zijn in de bodem gelekt. In het licht van de lampen is goed te zien dat er dampen vanaf komen. Wat voor zuur er in de vaten zit, laat zich raden. De bergers moeten op een vellige afstand blijven. "Wat een smerige troep! Vermoedelijk zwavelzuur", schrijft de boswachter.

De troep werd donderdag ontdekt. Het afval is op een lompe manier neergegooid, drie vaten liggen op de grond en ook de pallet waarin andere troep lag, is omgevallen.

'Lieve xtc-gebruikers'

De boswachter spreekt op Twitter de gebruikers van xtc aan. "Lieve xtc-gebruikers, het is 9 over half vier 's nachts. Vanaf zes uur gisteravond hebben we gewerkt om het afval van jullie pilletjes op te ruimen. Da’s gelukt. Het kost Brabants Landschap wel tienduizenden euro's en wat bos maar jullie kunnen in ieder geval weer lekker festivallen."

Het duurde ruim tien uur voordat alle rommel was opgeruimd.