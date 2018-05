Miljoen van Staatsloterij valt op vijf 1/5 loten: 200.000 euro naar speler in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een miljoen of meer winnen in de loterij, we dromen er allemaal van. Zo'n prijs is toch al snel goed voor een nieuw huis met zwembad, sportwagen of wereldreis. Bij een abonneespeler van de Staatsloterij uit Bergen op Zoom kon donderdagavond de champagne open. De hoofdprijs van een miljoen euro viel op lotnummer CM 46914.

Omdat dit lotnummer was verkocht als 1/5 Staatsloten, moet de winnaar het bedrag delen. De vijf deelnemers met hetzelfde lotnummer krijgen ieder een vijfde deel van het bedrag, dus 200.000 euro.

De Staatsloterij houdt geheim om wie het gaat.