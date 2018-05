Bewakingsbeelden van kluisjesroof bij Rabobank in Oudenbosch getoond in Opsporing Verzocht

OUDENBOSCH - In het programma Opsporing Verzocht worden dinsdag bewakingsbeelden getoond van de Rabobank in Oudenbosch. Daarmee hoopt de politie meer informatie te krijgen over de daders van de kluisjesroof. Vrijdagochtend is de politie bezig met het maken van een reconstructie van de grote bankroof.

Wat er precies op de camerabeelden te zien is, wil woordvoerder Willem van Hooijdonk nog niet zeggen. De politie vraagt de kijkers om aan de hand van de reconstructie mee te denken in het opsporen van de daders. In de reconstructie is onder meer te zien hoe twee mannen met capuchons op op de vlucht slaan met vuilniszakken vol geld.

Aanhoudingen

De politie hield maandag 30 april al twee mannen uit Roosendaal en Etten-Leur aan in verband met de spectaculaire roof. De twee werkten bij beveiligingsbedrijf EBN. Ze zouden de kluisjesroof niet zelf hebben gepleegd, maar de overvallers hebben binnengelaten. Het duo zit nog vast. De kluisjesrovers zelf zijn nog voortvluchtig.

LEES OOK: Beveiligers opgepakt na kluisjesroof Oudenbosch, ze zouden de overvallers hebben binnengelaten

De kluisjesroof bij de bank aan de Kade vond plaats op 3 maart. Honderden kluisjes in de kelder van de bank werden opengebroken. De exacte omvang van de buit is nog onduidelijk. De dieven gingen er met contant geld, goud en zilver vandoor. De politie hield meteen al rekening met een 'inside job'.

Opsporing Verzocht wordt dinsdag om 20:30 uur uitgezonden op NPO 1.

Klik hier als je de tijdlijn in het groot wilt bekijken, bijvoorbeeld op je telefoon.