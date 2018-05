'Jachtluipaarden hadden het op kind gemunt, alles onder 1,40 meter is een prooi', zegt dierenarts

HILVARENBEEK - De jachtluipaarden in de Beekse Bergen hadden het volgens dierenarts Jacques Kaandorp gemunt op het kind. Voor volwassenen zijn ze bang, zo stelt hij. “Alles onder de 1,40 meter is een prooi. Dan wordt het jachtinstinct aangewakkerd. Maar ze hadden het kind niet opgegeten, mensen zijn geen echte prooi. Ze kennen ons vlees ook niet. Ze hadden het kind waarschijnlijk vastgepakt om mee te spelen. Een konijn, eend of antilope pakken ze wel om te doden en te eten.”

Kaandorp werkt als dierenarts in het dierenpark en is onder meer bekend van het tv-programma ‘Komt een aap bij de dokter’. Volgens hem was het incident minder gevaarlijk dan het leek. “Als het een gewoon luipaard was geweest, dan was het anders. Die gaan door. Maar bij een jachtluipaard is dat anders. Ik kan me maar één ernstig incident herinneren.”

Dat was in de Olmense Zoo in België, waar in 2007 een verwarde vrouw de kooien van de wilde dieren was binnengelopen. Ze had ergens een sleutel bemachtigd en werd doodgebeten. “Normaal zijn jachtluipaarden bang voor volwassenen. Je ziet ook dat ze terugdeinzen als die vrouw ze wegstuurt. Jachtluipaarden halen snelheden boven de honderd kilometer per uur. Als ze die mensen kwaad hadden willen doen, dan waren ze kansloos geweest. Je ziet in het filmpje ook dat ze vooral nieuwsgierig waren. Er gebeurt iets abnormaals, wat ze niet kennen.”

Hard boe roepen

Kaandorps advies voor mensen die ooit oog in oog met een jachtluipaard staan: “Hard boe roepen. Of in hun richting stuiven, dan vliegen ze meteen weg. Ze zijn echt bang.”

In 2012 werd in de Beekse Bergen ook een jongen aangevallen door een jachtluipaard. De jongen van rond de tien jaar oud was met twee moeders en een andere jongen bezig met een autosafari. Toen het gezelschap uitstapte, werd het kind in zijn bovenarm gebeten door de cheeta. De jongen hield daar een vleeswond aan over. “Ook toen was het geen agressie, maar werd het kind gezien als speeltje. Een jachtluipaard kun je vergelijken met een grote kat. Luipaarden zijn groter en leven alleen.”

