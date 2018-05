Miljoen euro van Postcode Loterij valt in Son en Breugel: wordt het 5690, 5691, 5692 of 5694?

1 miljoen voor de deelnemers aan de Postcodeloterij in Son en Breugel FOTO: Salvador Rooijmans

SON EN BREUGEL - Spannende tijden voor de inwoners van Son en Breugel, tenminste voor diegenen die meespelen in de Nationale Postcode Loterij. Zaterdag wordt hier één miljoen euro verdeeld. De loterij wil niet zeggen hoeveel mensen in Son en Breugel meespelen.

In de Postcode Loterij - het woord zegt het al - spelen mensen mee met hun postcode. Die bestaat uit vier cijfers en twee letters. In Son en Breugel zijn vier verschillende cijfercombinaties: 5690, 5691, 5692 en 5694.

Bekend

Vrijdagmiddag om half vijf maakt de Postcodeloterij de eerste drie cijfers bekend van de postcodes die in de prijzen vallen. De helft van het geld is bedoeld voor de wijk en de andere helft wordt verdeeld over één straat met de juiste postcode. Welke straat een half miljoen euro mag gaan verdelen, wordt pas zaterdag bekend gemaakt.

Son en Breugel kan dan rekenen op een bezoekje van de enthousiaste presentator Gaston. Hij zal de prijzen uitdelen.