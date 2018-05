Wie niet te hard rijdt, verdient geld voor buurtspeeltuintje: 'Vandaag al twee keer langsgereden'

Deze bijzonder flitskast in de Dijksestraat in Helmond deelt geen boetes uit maar beloont goed rijgedrag met geld voor de wijk

HELMOND - De speciale snelheidsmeter in de Dijksestraat in Helmond geeft een duim omhoog als je niet sneller rijdt dan 30 kilometer per uur. En om dit goede gedrag extra te belonen, stort de gemeente ook nog eens tien cent per keurige automobilist in een potje. De wijk heeft al besloten dat het geld aan de kinderen wordt besteed, aan speeltoestellen in het speeltuintje.

En dat doel is niet toevallig gekozen. "Via een Facebookactie hebben we de buurtbewoners gevraagd aan welk probleem ze zich het meest ergeren", vertelt Alex van de Westerlo van Veilig Verkeer Nederland. "De te hoge snelheden stonden bovenaan. Bij een meting in de Dijksestraat bleek 64 procent sneller te rijden dan 30, met een uitschieter van 86 kilometer per uur."

De Leonarduswijk besloot dat kinderen veilig moeten kunnen spelen en ovesteken. Veel overleg met veel partijen leverde uiteindelijk deze bijzondere flitskast op. "Ik ben er heel blij mee", zegt Mirjam van Eijk, actief onder meer in Buurtpreventie Leonardus. "Het blijft op deze manier niet bij praten alleen, maar er gebeurt echt iets."

Ze bekent lachend vaker dan echt nodig is nu door de Dijksestraat te rijden. "Vandaag al twee keer!"

Buurtbewoonster Anne Caris weet dat er juist in de omgeving van het speelveldje al vaker bijna-ongelukken gebeurden. "Kinderen letten niet op het verkeer, ze steken gewoon over." Ze is enthousiast dat het geld straks besteed wordt aan de kinderen, onder meer aan verkeersles met skelters op een parcours.

De speciale snelheidsmeter is onderdeel van de campagne van de provincie die streeft naar nul verkeersdoden in Brabant. Na drie weken verhuist de bijzondere flitskast naar een andere plek.