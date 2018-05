Bommelding bij autodealer op Minervum in Breda, gebouw ontruimd

BREDA - Een autobedrijf op het bedrijventerrein Minervum (Hoogeind) in Breda is vrijdag aan het begin van de middag ontruimd vanwege een bommelding.

Volgens een woordvoerder van de politie kwam het dreigende telefoontje binnen bij het hoofdkantoor van het autobedrijf in Goes. Meteen daarna spoedde de hulpdiensten zich naar het bedrijventerrein in Breda.

De politie neemt de bommelding zeer hoog op en heeft uit voorzorg het autobedrijf ontruimd.

Meer informatie volgt.