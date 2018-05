Maker filmpje Beekse Bergen: 'Was bang dat dieren van claxonneren nog agressiever zouden worden'

HILVARENBEEK - De mensen die het filmpje in Safaripark De Beekse Bergen maakten, hebben geprobeerd de Franse bezoekers te waarschuwen. Dat stelt Robin, de maker van het filmpje. Hij was met zijn moeder in het park en zegt dat hij de mensen die uitstapten met gebaren probeerde te waarschuwen. Claxonneren deed hij bewust niet.

Op het filmpje is te zien dat een gezin uit een auto met Frans kenteken stapt om de jachtluipaarden te fotograferen. Ze zien niet dat ze door de dieren omsingeld worden en kunnen maar net op tijd wegkomen.

"Ik was bang dat ze van claxonneren nog agressiever zouden worden. Ik wist niet hoe die beesten daarop zouden reageren. Je doet wat je kan op zo'n moment, maar op de claxon drukken zou voor een averechts effect kunnen zorgen. We waren bang dat ze zouden schrikken," vertelt Robin tegen RTL Nieuws.

Het gezin stapte weer in de auto en rijdt door, maar even later stappen ze weer uit. "Je verwacht niet dat ze nog voor een tweede keer uit de auto stappen. Dat was eigenlijk nog wel de grootste schok. Ze leken totaal niet te beseffen waar ze mee bezig waren. Het was absoluut onverantwoord."

Op social media krijgt Robin als filmer veel commentaar. Het lijkt erop dat hij de mensen niet waarschuwt, maar vooral om het incident moet lachen. Robin stelt dat hij nog naar het gezin is gereden toen hij zag dat de jachtluipaarden in de aanval gingen. "Maar ze zagen ons niet meer. Het was eigenlijk al te laat."

Reactie moeder

Robin was niet bereikbaar voor een verdere reactie. Op Facebook reageert wel zijn moeder. Sylvia de Graaf stelt: "Vol verbazing zien we hoe het gezin één voor één uit de auto stapt. Als ze geschrokken terug in de auto stappen, denken we dat het gevaar is geweken. Maar niets is minder waar, want ze stappen vijftig meter verderop weer uit de auto en wandelen een heuveltje op. Ze hebben geen idee dat de jachtluipaarden hen in het vizier hebben en de aanval inzetten. Na wat bloedstollende momenten weten ze de auto te bereiken. Het jonge gezin met peutertje en oma blijft wonder boven wonder ongedeerd en gaat er dan met hoge snelheid vandoor."

