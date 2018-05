Politiemotor en auto botsen in Best, agent raakt gewond

BEST - Een politiemotor en een auto zijn vrijdagmiddag gebotst in Best. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Ringweg met de op- en afrit van de A58.

Volgens een omstander is de motoragent gewond geraakt. De automobilist kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Zijn auto raakte wel zwaar beschadigd.

Het is niet bekend of de motoragent onderweg was naar een melding. De kruising is afgesloten, het verkeer wordt omgeleid.