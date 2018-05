Jongen (16) uit Molenschot overleden na aanrijding op de vluchtstrook A27

MOLENSCHOT - De 16-jarige jongen uit Molenschot die donderdagnacht werd aangereden door een auto op de vluchtstrook van de A27, is overleden. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

De jongen fietste over de vluchtstrook, maar raakte op de snelweg. Daar is hij door een Franse auto geschept. De jongen is zwaargewond naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

'Het is gewoon verschrikkelijk'

De jongen woonde in het buitengebied van Molenschot. Een overbuurvrouw heeft hem donderdagmiddag nog weg zien fietsen.

De buurt reageert ontdaan op het overlijden van de 16-jarige jongen. "Het is gewoon verschrikkelijk. Vreselijk.", aldus een buurvrouw. Een andere buurtbewoonster vertelt dat de jongen nog een broer en twee zussen had. "Het is een heel leuk gezin met heel aardige kinderen. Ze zeggen altijd gedag."

De jongen zat op het Onze Lieve Vrouwenlyceum in Breda.





De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.