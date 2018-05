Een bos om op te eten: hectare vol eetbare planten, maar zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen

SINT-MICHIELSGESTEL - Een half jaar geleden was het nog een kale akker waar toen net de mais was geoogst. Maar wie nu gaat kijken bij het voedselbos aan de Essche Stroom in Sint-Michielsgestel ziet een hectare vruchtbare grond vol eetbare planten, van sla en kruiden tot kiwi en eetbare bloemen. "We laten de planten elkaar versterken en dan heb je geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen nodig", zegt Paul Müller.

Hij is samen met Janine Raabe de drijvende kracht achter het voedselbos in 't Volmeer. "We zijn begonnen met het verstrooien van 550 kuub houtsnippers. Dat is pure voeding voor het bodemleven, alle wormpjes maken er mooie compost van en daar doen de planten het weer goed op." De houtsnippers zorgen er bovendien voor dat de grond in de zomer niet verdroogt. "We hoeven nauwelijks te besproeien, de houtsnippers houden de bodem nat genoeg."

Samenwerking Waterschap De Dommel

Om die reden is Waterschap De Dommel, eigenaar van het stuk grond, bijzonder geïnteresseerd in het voedselbos. "Deze manier van landbouwen houdt het regenwater lang vast, terwijl het meteen wegspoelt op grond waar bijvoorbeeld alleen maar mais staat." Dat laatste is in Brabant een groot probleem, weet Paul.

In het voedselbos staan allerlei planten door elkaar. Janine Raabe: "We letten op de omvang van de gewassen, hoe snel ze groeien en wanneer ze geoogst kunnen worden." Sla, radijs en rucola staan in rijen naast elkaar en blijven laag genoeg om de eerste zon op te vangen. Ze staan de groei van de peulen erachter niet in de weg. Achter de peulen staan de kruidenplantjes tussen de fruitbomen.

Regenwormen ploegen de grond

"Het is net als in een natuurbos waar de gewassen ook door elkaar staan en naarmate ze dichter bij de bosrand staan ook hoger zijn," zegt Janine. Ze studeerde aan haar opleiding in Duitsland af op het voedselbos. "Net als in een bos staan hier gewassen die na elkaar geoogst kunnen worden." De grond wordt zoveel mogelijk met rust gelaten. Landbouwmachines die alles omploegen komen er niet op. "De regenwormen en andere beestjes woelen de grond lekker om en houden de structuur open."

"Dit is niet alleen een idealistisch project, maar uiteindelijk moet het ook rendabel genoeg zijn om van te kunnen leven", zegt Paul. Onderzoek daarnaar gebeurt in samenwerking met HAS Hogeschool en vanuit de kersverse stichting 'Den Food Bosch." De stichting maakt het voedselbos toekomstbestendiger. "Uiteindelijk kan dit wel honderd jaar of nog langer bestaan."

Eerste verkoop

Komend weekend houdt het voedselbos zijn eerste verkoop van radijs en sla. Zondag is er ook een rondleiding.