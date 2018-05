NAC-eSporter Menno Bouhuijzen speelt heel seizoen met Ambrose: 'Wilde binding creëren met de fans'

BREDA - Net als de eredivisie, zit ook het eDivisie seizoen erop. In deze digitale competitie strijden alle e-sporters van de eredivisieclubs tegen elkaar om te bepalen wie de beste is. Menno Bouhuijzen is de eSporter van NAC Breda, en is net even wat anders dan de andere e-sporters. "Ik weet dat ik niet tot de wereldtop behoor, ik wil gewoon voor NAC spelen omdat ik het leuk vind."

Al toen Bouhuijzen werd geselecteerd door NAC als e-Sporter, werd al meteen duidelijk dat NAC niet voor de titel zou gaan in de eDivisie. "Je wil als club geen ruk indruk maken. De eSporter verkoopt tenslotte wél de club. Of het een goede eSporter is, maakt mij geen zak uit", was onder meer de profielschets voorafgaand aan de zoektocht naar een e-sporter.

Menno Bouhuijzen werd uiteindelijk de eSporter. Dit seizoen haalde hij in totaal negen punten, mét NAC-aanvaller Thierry Ambrose in de gelederen. En dat is uniek in de eDivisie, daar waar iedereen speelt met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. "We wilden anders zijn dan de andere clubs en een binding met de fans creëren door met Ambrose te spelen. Dat is beter dan alleen het NAC-shirt dragen, want daarmee voel je je niet verbonden als NAC-fan."