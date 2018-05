Uit een vliegtuig springen of een tattoo: vier bijzondere cadeaus voor Moederdag

Zie jij je moeder al in de lucht zweven?

BRABANT - Durf jij op Moederdag ook niet meer aan te komen met een standaard bloemetje? Misschien overweeg je om zondag voor de zoveelste keer een doos chocola te halen. Dat kan anders. Vier bijzondere Moederdagcadeaus op een rij.

1) Parachute springen

Voor een Moederdag vol adrenaline en spanning kun je een tandemsprong maken vanaf Breda International Airport. Bij Skydive ENPC staan ze er niet van te kijken. "Het komt voor. We maken van alles mee, van Moederdag tot huwelijksaanzoek", weet instructeur Stuart Lorraine.

Ook komende zondag verwacht hij weer een aantal moeders en hun zoons. Of de moeders nou zo blij zijn met dit cadeau? "De reacties zijn heel verschillend. Soms vinden ze het echt niet oké", lacht de instructeur.

2) Erotisch verwenpakket

Je denkt er misschien niet meteen aan, als je aan je moeder denkt: een seksshop. Bij een erotische winkel aan de Haagdijk in Breda pronkt een reclamebord met de tekst: 'Laten we moeder niet vergeten'.

Het populairst zijn de zelf samengestelde massagepakketten of lingerie. Toch komt het maar bijzonder weinig voor dat een zoon iets voor zijn moeder koopt. "Het zijn juist vaak jonge mannen die langskomen, wiens partner net moeder is geworden", weet de medewerkster van de winkel. "Zij willen dan een leuke verrassing."

3) Tattoo

Wil je de liefde voor je moeder echt voor eeuwig bezegelen, dan kun je altijd nog gaan voor een tattoo. "Juist met Moederdag is dit een perfect cadeau. Zeker als ze al jaren roept dat ze er één wil", vertelt tatoeëerder Wijda Spoelstra. Onder de artiestennaam Butcher Boo Boo maakte ze al heel wat mee. "Ooit liet een zoon de kus van zijn moeder in zijn lies zetten. En dat was niet eens voor Moederdag."

4) Basketmand voor op je hoofd

Iets minder extreem: de hoofdbasket. Je zet een mini-basket op je hoofd en omstanders moeten zoveel mogelijk balletjes erin gooien. "Dit is heel ludiek. Het is een leuk kleinigheidje waar je je moeder echt blij mee kan maken", weet Robin Huijsmans (26) uit Breda. "Anders kun je altijd nog gaan voor het drinkspel bierpong voor op je hoofd."