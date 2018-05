Hoofdprijs voor Phillip Cocu, oefenmeester PSV uitgeroepen tot beste trainer van de eredivisie

ZWOLLE - Op het jaarlijkse trainerscongres van de CBV, de belangenvereniging voor coaches, is Phillip Cocu in de prijzen gevallen. De oefenmeester krijgt de Rinus Michels Award, omdat hij is uitgeroepen tot beste trainer van de eredivisie. Hij werd verkozen boven Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord) en John van den Brom (AZ). Cocu won de prijs eerder al in 2015.

"Hier spreekt ontzettend veel waardering vanuit hen van uit. Dit voelt als een grote waardering. Daarom wil ik iedereen bedanken voor hun stem", was de eerste reactie van Cocu. Die uitspraak deed de oefenmeester via een videoboodschap. De trainer was zelf namelijk niet aanwezig bij het congres, net als de andere genomineerden voor beste trainer van de eredivisie.

Cocu is na Frank de Boer, Louis van Gaal en Guus Hiddink de vierde coach die de prijs voor beste coach twee keer op zijn naam heeft weten te schrijven.





Twan Spierts, PSV-watcher van Omroep Brabant, noemt het een verdiende uitverkiezing. "Hij had geen echte uitblinkers in zijn ploeg, maar hij heeft er wel een echt team van weten te maken." Spierts noemde de oefenmeester eerder al 'de architect van het kampioenschap van PSV'.