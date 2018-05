Cheeting Death: Internationale pers duikt op verhaal Beekse Bergen

HILVARENBEEK - Het filmpje van de jachtluipaarden die een Frans gezin belagen in safaripark Beekse Bergen, is ook in het buitenland groot nieuws. De familie die het incident heeft gefilmd, wordt benaderd door media uit verschillende landen, zo meldt de moeder, Sylvia de Graaf, op Facebook. Het gaat onder meer om het internationale persbureau Reuters en om Storyful. Zoon Robin heeft al zes tot acht interviews gedaan en noemt de media-aandacht 'een tikje beangstigend'.

"Ik had toen ik het online zette wel wat views verwacht, misschien wel duizend. Maar dat je al over de miljoen views zit, nee dat niet", zei Robin vrijdag tegen Omroep Zeeland.







Moeder Sylvia heeft inmiddels schoon genoeg van alle aandacht, zo schrijft ze op social media. "Er staan zelfs al mensen voor het hek, de telefoon staat roodgloeiend, ik krijg Facebook-berichten en de mailbox loopt vol. Heeft iemand toevallig een grote steen?"

Opgepikt in Frankrijk

Het gezin reed in een auto met Frans kenteken en dus ook in Frankrijk wordt het nieuws opgepikt. "Aux Pays-Bas, des touristes français ignorant le concept de safari attaqués par des guépards," kopt de krant Libération bijvoorbeeld. Ofwel, Franse toeristen die het concept safaripark niet begrijpen worden aangevallen door luipaarden.

Ook de Engelse media smullen van het incident. 'What were they thinking," kopt de Daily Mail. 'Cheeting Death', kopt The Sun. Het is een woordspeling naar de naam van de jachtluipaarden (Cheeta's) en het Engelse woord cheating dat bedriegen betekent. Ook de Amerikaanse nieuwswebsite Reddit, dat maandelijks 500 miljoen bezoekers trekt, heeft het filmpje geplaatst.

Bijna twee miljoen keer bekeken

Een filmpje van het incident op YouTube is in een paar dagen tijd al bijna twee miljoen keer bekeken. Meerdere gebruikers zeggen dat het gezin in aanmerking komt voor een Darwin-award, een prijs voor niet al te intelligente mensen. Het Nederlandse dagblad De Telegraaf heeft beelden geplaatst die vanuit een andere hoek, vanaf de overkant van het water, zijn genomen.