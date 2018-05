De eindexamens staan weer voor de deur, doe de Brabantquiz en win een examenpakket

EINDHOVEN - Voor ruim 200.000 leerlingen beginnen maandag 14 mei de eindexamens. Vmbo'ers, havisten en vwo'ers knallen de komende twee weken om dat felbegeerde diploma binnen te slepen.

Een spannende tijd dus. Maar ook voor de docenten is het ieder jaar weer spannend. Ellen van Gelder werkt al twaalf jaar op het Sint-Joriscollege in Eindhoven. Zij houdt zich bezig met het eindexamentraject. "Zodra het april is, komt de echte spanning. Zeker wanneer de tafeltjes klaarstaan. Zal alles wel goed gaan? Zijn alle leerlingen er? En zijn er voldoende examens? Gelukkig is dat dit jaar allemaal goed geregeld."



Honderden docenten werken mee

Het maken van de centrale examens wordt zorgvuldig gedaan. Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is samen met zijn collega's verantwoordelijk voor de centrale toetsen en (eind)examens in Nederland. "De vragen worden gemaakt door een verzameling van docenten. Zo wordt een examen natuurkunde gemaakt door natuurkundedocenten, samen met toetsdeskundigen, mensen die geleerd hebben voor het maken van examens."

Per vakgebied varieert het hoeveel docenten aan een examen werken. "Per jaar zijn het in totaal ongeveer 1.400 docenten die voor alle vakken de centrale examens maken, beoordelen en controleren. De vragen zijn ook niet altijd meteen goed, dus soms worden er wel honderd vragen per vak gemaakt. Die worden ook wel eens getest op scholen. Net zo lang tot de commissies van docenten het eens zijn over de antwoorden en opgaven", vertelt Hendrikse.

Kwaliteit boven alles

"Het is belangrijk dat een diploma van vijf jaar geleden even veel waard is als een diploma dat nu wordt behaald", aldus Hendrikse. "Daarom blijven we telkens de examens vergelijken. Daar zijn we heel nauwkeurig in."

Van Gelder kijkt uit naar maandag. "We zijn er helemaal klaar voor en iedereen weet wat hij moet doen. Ik heb er zin in. Het is leuk om te zien dat de leerlingen tijdens het eerste examen nog heel gespannen zijn, maar de dag erna al meer vertrouwen in zichzelf hebben."

ZOCK

Docent Volkan Tasdan van Regionale Scholengemeenschap 't Rijks in Bergen op Zoom geeft de beste tips om je eindexamens stress-vrij door te komen. Hij legt het ZOCK-model uit: Zelfvertrouwen, Ontspannen, Concentratie, Knallen.

Brabantquiz

Wil jij alvast een beetje oefenen voor de eindexamens? Doe dan onze Brabantquiz. Laat jouw score achter in de comments en maak kans op een Eindexamenpakket!