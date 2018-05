'Misschien wel het beste team ooit', clubwatcher Twan Spierts blikt terug op het seizoen van PSV

EINDHOVEN - PSV werd voor het seizoen niet gezien als grootste favoriet voor de landstitel. Maar de ploeg van trainer Phillip Cocu stond aan het einde van de rit wel met de bekende kampioensschaal in handen. Hoe is de afgelopen voetbaljaargang eigenlijk gegaan? PSV-watcher Twan Spierts blikt terug op het seizoen van de Eindhovenaren.

Het begon allemaal met een dramatische Europese campagne. Voor alles echt begon, was PSV al uitgeschakeld. In de competitie begon men vervolgens sterk, uiteindelijk werd de club drie wedstrijden voor het seizoen al kampioen.

Beste en slechtste wedstrijd

De beste wedstrijd van het seizoen was een hele belangrijke. Thuis tegen Ajax, de wedstrijd waarin PSV het kampioenschap pakte. Er stond veel druk op die wedstrijd, maar de Eindhovenaren gaven de bezoekers geen kans. In de eredivisie was de slechtste wedstrijd op bezoek bij Willem II. In Tilburg werd met 0-5 verloren. Volgens Spierts was dat moment echter wel belangrijk in de strijd om de landstitel. De ploeg van trainer Phillip Cocu was daarna weer bij de les.

Beste speler

Het kampioenschap van het collectief, zo werd de titel van PSV omschreven. Volgens Spierts is het lastig om één speler aan te wijzen die er met kop en schouders bovenuit stak. "Als ik toch één speler moet kiezen, dan ga ik voor Luuk de Jong. Hij was in het team ontzettend belangrijk, ook buiten het veld een echte leider. Hij kon zich wegcijferen voor het collectief."

Rapportcijfer

“Niet de beste spelers, maar misschien wel de beste ploeg”, zegt Spierts over het PSV van het afgelopen seizoen. En die ploeg pakte de landstitel. Welk rapportcijfer geeft Spierts aan de Eindhovenaren?