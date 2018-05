Verstoten veulen wordt meteen geadopteerd door andere merrie in Kanaalpark

DEN BOSCH - Hoe bijzonder de natuur kan zijn, is op Hemelvaartsdag bewezen in het Kanaalpark in Den Bosch. Donderdag werd een pasgeboren veulentje verstoten door z'n eigen moeder en vervolgens meteen geadopteerd door een andere merrie.

Sinds april leven twee groepen konikpaarden in het park. Een groep bestaat uit merries met veulens en een of meerdere hengsten. Het veulentje dat op Hemelvaartsdag werd geboren, hoorde bij de grootste groep.

Schoon likken

De ‘pleegmoeder’ maakt onderdeel uit van de kleine groep. De merrie is al moeder van een eigen veulen, maar nam het verstoten dier ook onder haar hoede. Ze laat het drinken, likt het schoon en neemt het veulen mee als de kudde zich verplaatst. Het veulentje is volledig geaccepteerd door de andere paarden in de kleine groep.

Volgens FREE Nature, die de paarden in het park in de gaten houdt, worden veulentjes wel eens vaker verstoten, maar zeer zelden opgenomen door een andere merrie. De konikpaarden leven in het wild in het Kanaalpark.