Bunker Willemstad beklad met Nazi-symbolen

WILLEMSTAD - Een wandelaar ontdekte vrijdagochtend in Willemstad dat een bunker uit de Tweede Wereldoorlog is beklad met een hakenkruis en het symbool van de Luftwaffe. De politie is een onderzoek begonnen naar het vandalisme.

De voorbijganger zag de bekladde bunker achter het Arsenaal aan de Benedenkade. Nadat de melding bij de politie binnen was gekomen, nam de wijkagent meteen poolshoogte. Hij heeft foto's van de bekladdingen gemaakt.

Nazi

Vermoedelijk is de vlag van Nazi-Duitsland recent aangebracht. De politie roept getuigen op zich te melden. De gemeente gaat de schilderingen op het deel van de Atlantikwall zo snel mogelijk verwijderen.