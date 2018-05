Bejaarde man (82) rijdt met scootmobiel in sloot in Waspik

De scootmobiel is uit het water getakeld. (Foto: FPMB/Erik Haverhals)

WASPIK - Een 82-jarige man uit Waspik is vrijdagmiddag op het Halve Zolenpad met zijn scootmobiel in het water beland. Door nog onbekende oorzaak raakte de bejaarde man van de weg en kwam vier meter lager in de Spoorsloot terecht.

Voorbijgangers die het zagen gebeuren, sprongen meteen het water in en hebben het slachtoffer op de dijk geholpen.

Ziekenhuis

Gewaarschuwde ambulancemedewerkers hebben de man onderzocht. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De scootmobiel is uit de sloot getakeld.