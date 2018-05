Deze inwoners van Son en Breugel wonnen al eens bij de Postcodeloterij: 'Ik heb echt geluk gehad'

SON EN BREUGEL - De spanning begint te stijgen in Son en Breugel. Zaterdag valt er 1 miljoen euro op een van de vier postcodes in de gemeente. In 2015 viel in Son en Breugel al eens de straatprijs. Bewoners van de Rietlaan in de wijk De Gentiaan vielen rijkelijk in de prijzen. Hun advies voor de winnaars van zaterdag? "Gewoon doorleven en er lekker van genieten."

Ben Swinkels speelde met twee loten mee en won 50.000 euro. Behalve het kopen van twee nieuwe auto's bleef alles hetzelfde in het leven van de inwoner van Son en Breugel. "Het leven wordt wat makkelijker, maar voor de rest verandert er niet zoveel. Je moet je niet gek laten maken door een paar centen", relativeert Swinkels.



'Veel geluk gehad'

Ook Geertje van Eck heeft een nieuwe auto voor haar deur. Zij won, naast 25.000 euro, een nieuwe BMW. "Hij rijdt heerlijk", grapt Van Eck. "Elke dag realiseer ik mij dat ik ontzettend veel geluk heb gehad." Ook haar leven is een stuk aangenamer geworden. "Uiteraard ben ik er goed van op vakantie geweest."



Toch is het leven van Van Eck hetzelfde gebleven. "Ook hier in de straat is veel hetzelfde. Behalve op het gebied van auto's, daar is behoorlijk wat veranderd."



Grafzerk

Ook Auxilia Saria-Hulsen won 25.000 euro. Voor haar kwam de prijs als een welkom geschenk, want haar echtgenoot overleed drie maanden eerder. "Ik kwam er in die periode alleen voor te staan. Dan is zo'n geldbedrag wel heel fijn. Ik heb er onder meer de grafzerk van mijn man er mee kunnen betalen." Maar of Saria_hulsen echt gelukkiger is geworden na de prijs? "Dat niet, maar geld is wel handig.'"



'Ze zijn welkom'

De kans is aanwezig dat de bewoners van de Rietlaan opnieuw een een grote prijs winnen, al blijven ze daar zelf rustig onder. "Ik heb nog steeds twee loten, dus ze zijn welkom", grapt Ben Swinkels. Ook Geertje van Eck zou de Postcodeloterij met open armen ontvangen. "Dat zou wel heel toevallig zijn. Het zou leuk zijn, maar dat is het dan ook. Je moet tevreden zijn met wat je hebt."