Twee mannen en vrouw gearresteerd na mogelijke ontvoering

EINDHOVEN - Een arrestatieteam heeft donderdagavond op de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven drie inzittenden van een auto opgepakt na een mogelijke ontvoering. Het gaat om twee mannen van 21 en 28 uit Eindhoven en een vrouw van 24 uit Helmond.

Eerder die dag kreeg de politie een melding binnen dat er een man mogelijk tegen zijn wil zou worden vastgehouden op een onbekende plek. Het zou gaan om een conflict in het criminele circuit. De recherche begon een onderzoek en dat leidde donderdagavond tot de aanhouding van de drie mensen. Daarbij botste de auto tegen een boom en werd daarna klemgereden door een wagen van het arrestatieteam.

Achtergronden

De 21-jarige inzittende van de auto is de man naar wie de recherche op zoek was. Hij wordt niet als verdachte gezien en hij werd direct na zijn aanhouding vrijgelaten. Wat de rol van de 28-jarige man en de 24-jarige vrouw precies is geweest, wordt verder onderzocht.

Alle betrokkenen zijn in de loop van de nacht vrijgelaten. Voor de recherche is nog niet helemaal duidelijk wat de achtergronden zijn van de zaak en of er daadwerkelijk iemand is vastgehouden. Ook dat wordt verder onderzocht.

Niet geschoten

Bij de arrestaties werden meerdere autoruiten ingeslagen door leden van het arrestatieteam. Er is niet geschoten, zoals door sommige omstanders werd gedacht. Nieuwe aanhoudingen worden volgens de politie niet uitgesloten.