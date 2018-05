Varkens zakken door vloer en vallen in gierput

HOOGELOON - In een varkenshouderij in Hoogeloon zijn vrijdag twintig varkens door de vloer gezakt en in een gierput terecht gekomen. Zes dieren waren rond kwart voor vijf gered, de rest ligt nog in de gierput.

De brandweer uit Bakel is opgeroepen om met een takel de dieren uit de put te halen. Vanwege de stress die de varkens op dit moment hebben, is het volgens de brandweer nog maar de vraag of ze het allemaal gaan overleven.

De reddingsoperatie gaat naar verwachting nog uren duren.