Beter eten in Brabant en de makers worden van het voedsel van morgen

EINDHOVEN - Aan ambitie ontbreekt het de provincie, Agrifood Capital en andere partijen in de voedselsector zeker niet. In 2020 moet Brabant de slimste en meest duurzame agrifood-regio van Europa zijn, voor minder doen ze het niet.

“Een eerste ronde langs bedrijven over de invulling van ‘Beter eten in Brabant’, leverde meer dan honderd slimme ideeën en voorstellen op”, zegt Roel Schutten, directeur van Agrifood Capital in het tv-programma Booming Brabant.

Serieuze speler

De foodsector in Brabant is een serieuze speler geworden, vindt Schutten. “In totaal zijn er 25.000 bedrijven actief in de agrifood-keten, waarvan 14.000 bedrijven direct betrokken zijn bij de productie en verwerking van voedsel. De sector is goed voor 180.000 banen, een op de zes Brabanders werkt in deze sector.”









Makers van morgen

Schutten constateert dat de foodsector momenteel in beweging is. “Het is niet meer de vraag of we voldoende voedsel hebben”, stelt hij. “Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit telt steeds vaker. Wat eten we nu eigenlijk? Is het niet te zout? Niet te vet? Daarom hebben alle Brabantse partijen in de sector de ambitie uitgesproken: We willen de makers van het voedsel van morgen zijn.”

Innoveren

Om die ambitie waar te maken, ligt er de komende jaren veel werk op het bordje van de foodsector. “Innoveren om beter eten te krijgen in Brabant”, vertaalt Schutten het voornemen. Alle bedrijven kregen de opdracht om met een slim voorstel te komen. “Verder moest worden aangegeven met wie en hoe het voorstel concreet wordt.”





Alle denktanks in de foodsector leverden in korte tijd al meer dan honderd voorstellen aan, onder meer: voor de gezondste school of dorp en beter eten in een zorginstelling. Schutten: “Alle ideeën komen samen in het programma ‘We are food’, waarin iedere maand een eigen thema heeft. Daarnaast is het belangrijk dat alle partijen vooral samen aan de slag gaan.”