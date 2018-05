Vrouw rijdt met kinderen tegen boom bij Beek en Donk

BEEK EN DONK - Op de N279 is vrijdag een vrouw met twee kleine kinderen in de auto tegen een boom aangereden. Bij het ongeluk zijn de twee kinderen gewond geraakt.

Zij zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Een berger is onderweg om de auto weg te slepen.

De weg tussen Beek en Donk en Keldonk is in beide richtingen afgesloten.