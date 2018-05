Uitslaande brand bij autobedrijf in Valkenswaard, N69 in beide richtingen dicht

VALKENSWAARD - Bij een autobedrijf in Valkenswaard is vrijdag aan het begin van de avond een grote uitslaande brand uitgebroken. Het gaat om Jonkers Autobedrijven aan de Luikerweg. Er zouden ook explosies te horen zijn. De nabijgelegen N69 van Neerpelt naar Valkenswaard is in beide richtingen afgesloten door de brand.

De grote zwarte wolken zijn van kilometers ver te zien. Zo komen er meldingen binnen vanuit Eindhoven, Bergeijk en Luyksgestel. Ook staan meerdere auto's van het bedrijf in brand. Jonkers Autobedrijven is gespecialiseerd in Mercedes Benz. Het bedrijf lijkt verloren

Asbest

Mogelijk is er ook sprake van vrijgekomen asbest vanwege de golfplaten op het dak. De brandweer probeert het vuur zo snel mogelijk onder controle te krijgen zodat het niet overslaat naar aangrenzende woningen. Zo heeft de brandweer onder meer de poort aan de achterkant van de garage geforceerd om binnen te komen.

Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De brand trekt veel bekijks van omwonenden.