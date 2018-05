Verongelukte Ide Schepers (16) herdacht op school in Breda: 'Hij was een prettige leerling'

BREDA - ‘Een prettige leerling’ en ‘een goede jongen om mee samen te werken’. Zo wordt Ide Schepers omschreven door rector Van Wijlen van het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. De 16-jarige jongen uit Molenschot kwam donderdagnacht om het leven bij een ongeval op de A27 in de buurt van Bavel.

Het nieuws kwam vrijdag aan het eind van de ochtend binnen op de middelbare school. “Wat er precies is gebeurd, weten we niet”, zegt Van Wijlen. Het is wel duidelijk dat de jongen met zijn fiets over de vluchtstrook op de A27 reed. Hij belandde op de snelweg en werd daar geschept door een auto.

Herdenkingshoekje

Schepers zat in klas 4VA. Zijn klasgenoten kwamen vrijdagmiddag om halfvijf samen op school. “Daar hebben we ze de gelegenheid gegeven om het verdriet een plaats te geven. De leerlingen hebben samen een herdenkingshoek ingericht.”

Om halfzes waren ook andere leerlingen en collega’s welkom. Van Wijl heeft ze kort toegesproken. De lessen gaan na het weekend door. “Maar we zullen in iedere klas tijdens het eerste uur stilstaan bij het overlijden van Ide.”