Lekker in de botsauto's voor 2 euro, het kan op de budgetkermis

TILBURG - Twintig euro kermisgeld! Als je het als kind krijgt, denk je dat je heel rijk bent, totdat je over de Tilburgse kermis loopt en erachter komt dat je hooguit in twee attracties kunt met je nieuwe kapitaal. De Tilburgse conciërge Robert Martens kent het gevoel en daarom vond hij dat er een budgetkermis moest komen waar kinderen wél in alle attracties kunnen.

De kermis zelf is als alle andere. Er staat een cakewalk, je kunt er kaneelstokken kopen en al je geld vergooien aan het winnen van horloges.

'Kaartje kost twee euro'

Maar de prijzen van attracties zijn stukken lager dan bij de grote Tilburgse kermis. “Hier kost een kaartje misschien twee euro”, vertelt Martens. “Dat is toch mooi voor mensen die normaal nergens in kunnen, simpelweg omdat het te duur is.”













Er lopen natuurlijk mensen rond die het niet zoveel uitmaakt hoe hoog de prijzen zijn, maar er zijn wel ook mensen die wel speciaal komen omdat het voordeliger is. “Het is wel heel leuk. We gaan ook wel eens naar de andere kermis, maar nu kunnen we in veel meer attracties”, vertelt een vrouw. En een moeder met twee kinderen zegt: “Het is natuurlijk leuk voor de kinderen, maar ook heel leuk voor onze portemonnee.”









Kosten

Frank Vale is exploitant en medebedenker van de budgetkermis. Op de vraag waarom niet alle kermissen budgetkermissen zijn, wijst hij naar de gemeentes. “Omdat we hier weinig hoeven te betalen aan de gemeente, kunnen we de prijzen laag houden. Bij de andere kermis hier in Tilburg liggen de kosten om er met een attractie te staan erg hoog.”

De kermis is op evenemententerrein Het Laar en staat er tot woensdag 16 mei.