Twee vechthonden nemen hond Taffy te grazen, dier overleeft het niet: 'Dit wens je niemand toe'

DEN BOSCH - Het gebeurde recht voor de ogen van Jan Maarten Hendriks uit Den Bosch toen hij met zijn 14-jarige hond Taffy op de Empelsedijk liep. Twee onbekende honden kwamen hen tegemoet gelopen, het baasje liep verderop. Uit het niets vielen ze Taffy aan en lieten hem niet meer los. Het dier overleefde de aanval niet. "We hebben hem vandaag met onze kleinkinderen begraven in de tuin", zegt Anke Hendrinks (62), de vrouw van Jan Maarten (57). "Dit is verschrikkelijk."

Jan Maarten kan het verhaal niet zelf vertellen, daarvoor is hij nog te geëmotioneerd. Vrijdag is hij met zijn vrouw naar de politie gegaan om aangifte te doen. Hoewel de politie de aangifte serieus neemt, kan er weinig worden gedaan, vertelt Anke. "We hadden op het moment van de aanval de dierenpolitie moeten bellen, werd ons medegedeeld. Dan konden de honden wellicht in beslag worden genomen."

'Typische vechthonden'

Het voorval met hun Italiaanse waterhond gebeurde op Hemelvaartsdag, aan het begin van de middag. Wat voor soort honden Taffy aanvielen, weten Jan Maarten en Anke niet. "Maar het waren van die typische vechthonden." Tijdens de aanval probeerde Jan Maarten met alle macht de honden van Taffy af te trekken. Schoppen, slaan, niks hielp. Ook de eigenaar van de twee honden hielp mee, maar eveneens zonder effect.

Taffy werd na het gevecht door de dierenambulance meegenomen. Een dierenarts probeerde het dier vervolgens zo goed mogelijk te helpen. "Er is maar liefst zeven meter hechtdraad gebruikt", zegt Anke. "Maar de verwondingen waren te ernstig. Een oor lag er half af, stukken vel ontbraken, de hals was kapot gebeten, een spier uit zijn poot was zelfs helemaal weg en ook zijn luchtpijp was zwaar beschadigd." Nog dezelfde dag overleed het dier.

Onbegrijpelijk

Voor Jan Maarten en Anke is het onbegrijpelijk dat dit kon gebeuren. "Een baasje moet te allen tijde controle over de honden kunnen houden", zegt Anke. "Voor hetzelfde geld hadden de twee honden een kind gepakt. De eigenaar vindt het heel erg wat er is gebeurd en hij heeft de behandeling betaald. Maar Taffy krijgen we er niet voor terug. Dit wens je niemand toe."

Het is niet het eerste incident met agressieve honden deze maand. In mei werd in Wijbosch, bij Schijndel, een meisje van zeven jaar aangevallen door een pitbull. Het kind moest met een traumahelikopter worden afgevoerd. De hond moet op last van de gemeente voortaan een muilkorf om. Van 1993 tot 2008 was het fokken van pitbulls verboden in Nederland. Omdat het aantal bijtincidenten echter niet verminderde, werd de regel afgeschaft.