PSV-icoon Luc Nilis vertrekt en gaat naar VVV-Venlo

EINDHOVEN - Een schok voor de fans van PSV: Luc Nilis verruilt de club voor VVV-Venlo. De 50-jarige clubicoon gaat in Limburg aan de slag als assistent-trainer van hoofdcoach Maurice Steijn, meldt PSV.

Nilis was in Eindhoven de laatste jaren actief als individueel coach voor de aanvallers van onder meer de A-selectie en Jong PSV. PSV verlengde onlangs zijn contract, maar de voormalig topvoetballer kiest voor een nieuwe uitdaging. “Wij hadden Luc graag behouden, maar uit respect voor zijn verdiensten bieden we hem de ruimte om naar VVV Venlo te vertrekken”, reageert technisch manager Marcel Brands op de website van PSV.

Nilis zelf: “In de constructie bij PSV verdeel ik mijn aandacht over meerdere aanvallers bij meerdere teams. VVV heeft me een andere rol aangeboden en ik denk dat die me ook wel ligt. Natuurlijk zal PSV voor mij altijd speciaal blijven. Als lid van Legendary PSV blijf ik mijn wedstrijdjes in het rood-wit spelen. Deze club zit in mijn hart.”

De oud-spits boekte grote successen in zijn tijd bij PSV, waar hij van 1994 tot en met 2000 speelde. Hij werd twee keer kampioen met de club en won de Nederlandse beker en de Super Cup. Ook werd hij twee keer topscoorder van de Eredivisie en in 1995 benoemd tot Voetballer van het Jaar.

Zwarte jaren

Nadat Nilis afscheid van het topvoetbal had genomen, kreeg hij de status van clubicoon. Hij belandde tegelijkertijd ook in een diep dal. Als topvoetballer had hij miljoenen verdiend, maar hij raakte door gokproblemen financieel in de problemen.

Twee jaar geleden schreef Nilis een boek over zijn gokproblemen: 'De waarheid - Luc Nilis spreekt'. Daarin beschrijft hij zijn liefde voor Blackjack en hoe hij zichzelf van zijn verslaving af heeft weten te helpen.

In 2014 keerde Nilis terug bij PSV als spitsentrainer en individueel coach. Vorig jaar begon hij als trainer van de jeugdopleiding en de A-selectie.