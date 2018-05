José Tax (73) overleed nadat vrachtwagenwiel op haar auto viel, chauffeur vandaag voor de rechter

DEN BOSCH - Twee jaar na het bizarre ongeluk waarbij José Tax uit Schijndel om het leven kwam, komt de zaak voor de rechter. De vrouw van 73 werd geraakt door een vrachtwagenwiel toen ze met haar auto op de Poeldonkweg in Den Bosch reed. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

José Tax reed mei 2016 op de Poeldonkweg onder het viaduct door. Boven haar verloor een vrachtwagen op de A2 twee wielen. Een van de wielen rolde van het viaduct en kwam met een klap op het dak van de auto van José terecht. Ze kwam tegen een betonnen pilaar tot stilstand. Omstanders probeerden haar nog te redden, maar José overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De chauffeur van de vrachtwagen had niets door. Pas na een paar honderd meter kreeg hij in de gaten dat hij twee van zijn twaalf wielen verloren was.

Dood door schuld

De vrachtwagenchauffeur staat terecht voor dood door schuld in het verkeer. Ook had hij geen rijbewijs E en dat had hij wel moeten hebben om met een truck met aanhangwagen te mogen rijden. Daarom buigt de rechtbank in en Bosch zich maandag over deze zaak.

Onwaarschijnlijk

Vlak na het ongeluk zei Jan Tax, de man van José, tegen Omroep Brabant dat de bestuurder niets viel aan te rekenen. "José was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Heel triest. Het is allemaal te onwaarschijnlijk voor woorden."

De chauffeur was volgens zijn vrouw na het ongeluk in shock. Ze zei dat hij er kapot van was en voorlopig niet meer wilde rijden. Het is niet bekend of hij inmiddels weer actief is als vrachtwagenchauffeur.