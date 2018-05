Bejaarde man rijdt met scootmobiel sloot in, Rob twijfelt geen seconde en springt erachteraan

WASPIK - Er was geen moment van twijfel bij Rob Post (59) toen een bejaarde man op een scootmobiel vrijdagmiddag in Waspik een sloot inreed. Hij sprong direct het water in om de man te redden. "Ik dacht alleen maar: die man moet het water uit."

"Rob, je sleutels en telefoon!', riep mijn vrouw nog naar me", vertelt Rob. "Daar had ik eigenlijk niet eens over nagedacht."

De 82-jarige man op de scootmobiel stuurde uit het niets ineens naar rechts en reed zo de sloot in. "Hij leek geschrokken van iets en kwam met zijn wielen in het gras. Vanaf dat moment was het één rechte weg rechtdoor."

Ernstig ziek

De bejaarde man vertelde Rob na zijn redding dat hij aan verschillende ziektes lijdt. "Omdat hij zowel hart- als longpatiënt bleek te zijn, hebben we hem in een stabiele zijligging gelegd. Gelukkig kwam de ambulance snel daarna."

Gelukkig mooi weer

Het Halve Zolenpad, waar het ongeluk gebeurde, loopt van Raamsdonk tot Waalwijk en is doorgaans rustig. "De man had heel veel geluk dat het vanmiddag lekker weer was want daardoor waren er wat meer mensen aan het fietsen. Ik moet er niet aan denken wat er anders was gebeurd."