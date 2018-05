Lekker intiem met cheeta's knuffelen, Facebookgrap trekt duizenden belangstellingen

HILVARENBEEK - Je kon erop wachten, maar nu is het zover: een Facebookevenement om lekker intiem te knuffelen met luipaarden. Een schot in de roos zo blijkt, het evenement is razend populair. Vrijdagavond hadden ruim 14 duizend mensen al aangegeven interesse hebben te om te komen, terwijl bijna tweeduizend mensen melden zeker van de partij te zijn.

Het evenement is op 19 juli van 14:33 tot 17:33. Maar de eindtijd kan nog veranderen. Waarom? 'De eindtijd is nog niet helemaal zeker, het zou om bepaalde redenen wat korter kunnen duren....', laten de organisatoren weten.

Grap

Voor de goede orde: het is natuurlijk een grap. Het evenement is een reactie op het filmpje waarop te zien is dat luipaarden in dierentuin Beekse Bergen Franse toeristen besluipen nadat die uit de auto waren gestapt. Het filmpje werd wereldwijd opgepakt.

Het idee voor het evenement maakt hoe dan veel lollige reacties los. 'Moet mijn dochter (bijna 4) in de buggy of is de route niet toegankelijk voor buggy's?', schrijft iemand op de pagina. Een ander: 'Jaaaa leuk teambuilding!!! Zorgt ervoor dat de overpopulatie van collega’s vanzelf wordt opgelost'